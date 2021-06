Al Pavesi arriva il Mezzolara, altro match fondamentale per il Fiorenzuola DIRETTA su YouTube

Fiorenzuola in campo oggi pomeriggio – 16 giugno – alle 16 al “Pavesi” contro il Mezzolara in un’altra sfida decisiva per l’inseguimento del primato del Girone D. I ragazzi di mister Tabbiani, reduci dalla vittoria a Sorbolo contro il Lentigione, sono chiamati a un tour del force con tre partite in meno di una settimana. L’intera giornata conclusiva, con la trasferta a Sasso Marconi per i rossoneri, è stata infatti anticipata a sabato alle 16.

La partita, l’ultima casalinga della stagione, tra US Fiorenzuola 1922 e Mezzolara Calcio verrà trasmessa Live sul Canale Youtube con telecronaca e commento.

LA GARA CONTRO IL SASSO MARCONI ANTICIPATA – A seguito dell’uscita del Comunicato Ufficiale N°185 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in data odierna, è stato comunicato un cambiamento di data della 34° Giornata Campionato Serie D Girone D, originariamente in programma domenica 20 giugno 2021 alle ore 16.00. Pertanto, la sfida tra Sasso Marconi e U.S. Fiorenzuola 1922 si disputerà sabato 19 giugno 2021 alle ore 16.00.