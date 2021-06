Alla Croce Rossa di Piacenza e Agazzano il premio “Uomo Gaep” 2020

Andrà alle donne e agli uomini della Croce Rossa di Piacenza e Agazzano il riconoscimento “Uomo GAEP-2020”, assegnato dal Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini.

Quest’anno le artistiche piccozze che rappresentano il premio saranno quindi due e verranno consegnate sabato 12 giugno in occasione dell’Assemblea GAEP, convocata in presenza alle ore 18 alla Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana” di via Bubba a Piacenza. “Lo scorso anno – spiegano dall’associazione – grazie ai contributi di Soci e Amici del GAEP abbiamo fatto una donazione alla CRI della nostra città, per sostenere nel periodo piú duro della pandemia, quei ragazzi che solitamente ci aiutano nell’organizzazione delle Lunga Marcia. In continuità con questa manifestazione di affetto e credendo che il loro impegno, come quello di tanti sanitari, sia stato fondamentale per affrontare questa pandemia, abbiamo pensato di assegnare a loro le piccozze GAEP”.

Nonostante la pandemia – che ha tenuto chiuso a lungo il rifugio dell’associazione nei pressi del Passo Crociglia nel Comune di Ferriere, limitando le uscite e costringendo a spostare al prossimo anno la 50a edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure – le attività del Gruppo non si sono fermate: “Il Consiglio Direttivo ha svolto periodicamente le sue riunioni online per continuare a gestire le attività del sodalizio scoprendo questa forma che ci tiene distanti, ma almeno ci permette di confrontarci e capire quali strategie mettere in atto per poter riprendere tutte le nostre attività in sicurezza. La voglia di ripartire è tanta, ma desidereremmo essere certi di poterlo fare in piena sicurezza e serenità. Stiamo quindi organizzandoci per ospitare già dalla metà di giugno gruppi in rifugio e stiamo programmando escursioni partendo dai sentieri della nostra provincia”.

“Ricordiamo – concludono – che quest’anno nella dichiarazione dei redditi oltre al 5×1000 c’è un’opportunità in più per aiutarci: il 2×1000 alla cultura. Con la tua firma ed il nostro codice fiscale 01181300334 puoi decidere di devolvere al GAEP il 5×1000 per il volontariato ed il 2×1000 per la cultura”.