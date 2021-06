Alla Vittorino cerimonia d’intitolazione della piscina coperta e del pontile sul Po

Sarà un fine settimana davvero speciale, il prossimo, per la Società Canottieri Vittorino da Feltre di Piacenza.

Oltre ad essere in programma l’Assemblea elettiva (sabato e domenica) da cui uscirà il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio, nella giornata di sabato 5 giugno si svolgeranno anche due significative cerimonie. A partire dalle ore 11, infatti, sono in programma la cerimonia d’intitolazione della rinnovata piscina coperta, che sarà dedicata ai “Soci della Vittorino da Feltre strappati alla vita dal Covid”, e del nuovo pontile sul Po che sarà dedicato alla memoria di Francesco Solenghi, indimenticato responsabile tecnico della squadra biancorossa di canottaggio, scomparso nel gennaio del 2013.

Alle due cerimonie, oltre al Presidente della Vittorino da Feltre, Roberto Pizzamiglio, e ai componenti del Consiglio direttivo uscente, saranno presenti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Stefano Cavalli, e il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli.