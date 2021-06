Altri positivi al Covid sulla linea Piacenza-Cremona, invito al tampone per i passeggeri

L’Ausl di Piacenza informa che, grazie all’indagine epidemiologica sui contatti diretti del caso segnalato ieri, sono emersi altri tre nuovi positivi.

Per questo, sempre a fini precauzionali, l’Azienda Usl invita tutti coloro che erano presenti sugli autobus di seguito indicati, a chiamare il dipartimento di Sanità pubblica per sottoporsi al tampone. Il riferimento è ancora alla linea E57 Piacenza-Cremona, per queste specifiche corse:

– dal 2 al 16 giugno (esclusi sabato e domenica): ore 19.45 da Piacenza, ore 05.52 (del giorno dopo) da Caorso

– dal 2 al 16 giugno (esclusi sabato e domenica): ore 18.35 da Piacenza, ore 05.52 (del giorno dopo) da Caorso

– dal 3 al 15 giugno (esclusi sabato e domenica): ore 14 da Piacenza (il ritorno viene effettuato con mezzo privato).

– 12 giugno : da Piacenza alle 05:35, ritorno da Caorso alle 14:19 (del giorno dopo)

– 7 giugno: da Piacenza alle 14.00, ritorno da Caorso alle 17 (dello stesso giorno)

I passeggeri dei viaggi descritti possono contattare i numeri 0523.317830 o 3311358947, dalle ore 8.30 alle 17.30, o scrivere una mail a malinfpc@ausl.pc.it con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori. In caso di sintomi, il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia.