Anche i volti di cinque piacentini sulla maxi-bandiera di Poste per sostenere la Nazionale

Alta 60 metri, larga 15: è la bandiera da record firmata Poste Italiane composta da oltre 1200 volti dell’azienda che coprono una superficie totale di 900 metri quadrati.

Migliaia di sorrisi di donne e uomini per la prima volta insieme, in un unico tricolore, per tifare la Nazionale di calcio ai Campionati Europei, giunti ormai alle fasi finali. Fra i volti del personale aziendale presenti sulla maxibandiera che ricopre interamente la facciata del grattacielo che ospita la sede centrale di Poste Italiane a Roma, compaiono anche 67 dipendenti emiliano-romagnoli, di cui 34 della provincia di Bologna (28 del solo capoluogo), 3 di Forlì, 1 di Cesena, 5 del Ferrarese, 6 del Modenese, 5 del Piacentino, 4 del Parmense, 1 di Ravenna, 2 del Reggiano e 3 di Rimini. La bandiera svetta sulla sede centrale di Poste Italiane, nel quartiere dell’Eur all’entrata Sud di Roma, per un caloroso benvenuto a chi arriva nella Capitale e rimarrà esposta fino alla fine degli Europei di calcio.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio.