Il tour #MarlùRicaricAmore con protagonista Cristina D’Avena è sbarcato a Piacenza nell’ambito della rassegna “EstateFarnese”.

Uno spettacolo di animazione con il coinvolgimento del numeroso pubblico accorso nel cortile di Palazzo Farnese, con tanto di contest digital, che ha fatto da apripista al concerto vero e proprio della regina delle sigle dei cartoni animati. Una serata colorata e unica, con una finalità anche benefica: sostenere un’associazione benefica del territorio, l’Associazione Giorgio Conti.

Al termine del suo concerto, presentato dal direttore artistico del tour Andrea Prada, Cristina D’Avena ha incontrato sul palco l’Associazione Giorgio Conti, da trent’anni al fianco delle famiglie di bambini colpiti da gravi malattie, destinataria del sostegno offerto da #MarluRicaricAmore nella sua tappa piacentina.

Momenti di grade emozione quando Andrea Prada e Cristina D’Avena hanno chiamato sotto i riflettori di Piazza della Cittadella, il presidente della Onlus Giorgio Conti e il giovane Riccardo. Lui ha perso la vista in tenera età. ma grazie ad occhiali particolari donati dall’Associazione ha potuto continuare a leggere. Ha terminato le superiori e si è appena iscritto all’Università. Con il sostegno di Marlù, quest’anno Riccardo potrà seguire anche un ciclo di massoterapia e riabilitazione, per riacquistare una maggiore stabilità motoria. L’icona del progetto Marlù è una grande statua di Cupido alta più di due metri, opera dell’artista Lorenzo Lunati. Viaggia in tutta Italia per liberare e comunicare il sentimento che fa girare il mondo, l’amore, troppo a lungo legato dai lacci della pandemia. E in ogni tappa del tour sono artisti, cantanti, youtuber, influencer o tiktoker a scegliere la realtà locale di volontariato da sostenere. Per contribuire a ricaricare le frecce di Amore è sufficiente postare una story sul proprio profilo Instagram, inserendo @marlu_ufficiale e l’hashtag #marluricaricamore

Un messaggio sociale condiviso e amplificato a Piacenza anche dai microfoni di Radio Bruno, emittente partner di #MarluRicaricAmore.