Aperte fino al 16 luglio le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

L’ufficio Servizi Educativi per l’infanzia, la scuola e la formazione del Comune di Piacenza comunica che, sino a venerdì 16 luglio, sarà possibile presentare le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno 2021-2022.

Il servizio, finalizzato a garantire il diritto allo studio e la frequenza agli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie che risiedono al di fuori del centro storico e hanno difficoltà a raggiungere la sede scolastica a causa della distanza e degli orari di lavoro dei genitori, è garantito dal Comune attraverso una ditta esterna per le scuole primarie Carella, Vittorino da Feltre, Mucinasso, Alberoni, San Lazzaro, Caduti sul Lavoro e Don Minzoni e per le scuole dell’Infanzia di Gerbido e Borghetto. Le domande dovranno essere inoltrate online dal portale Ecivis Piacenza (https://piacenza.ecivis.it) cliccando “Iscrizioni”. Chi non avesse mai effettuato la registrazione al portale potrà accedere solo con credenziali Spid. Dal 1 ottobre il portale sarà accessibile, anche per gli utenti già registrati, solo con credenziali Spid.

Leggi anche Fino al 3 settembre a Piacenza le iscrizioni alle mense scolastiche

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0523 – 492553/492475 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30), scrivere una email all’indirizzo trasporto@comune.piacenza.it oppure visitare il sito web www.comune.piacenza.it/servizi/servizi-educazione-e-formazione/trasporti-scolastici/trasporto-scolastico-in-bus, dal quale l’utente potrà anche scaricare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.