Appalto del verde, ecco il bando: sei milioni per tre anni e lotto unico

Appalto del verde, il Comune di Piacenza ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree e delle alberature stradali relativo ai prossimi tre anni, con la possibilità di rinnovare per ulteriori sei mesi a discrezione dell’amministrazione.

Un lotto unico con una base d’asta del bando pari 5 milioni 663mila 429,92 euro (si arriva a 6 milioni con l’Iva), di cui ben 2 milioni e 594.710,80 complessivi (Iva esclusa) per i costi della manodopera. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 7 luglio (ore 12) e il criterio di valutazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Le attività dell’appalto sono i seguenti servizi a misura programmati e servizi oggetto della programmazione annuale e settimanale:

a) sfalcio e manutenzione, compresa la raccolta foglie, delle superfici a prato, rotatorie, banchine e scarpate stradali;

b) manutenzione aiuole fiorite;

c) potatura e manutenzione di siepi ed arbusti tappezzanti;

d) manutenzione e innaffio delle fioriere;

e) manutenzione e pulizia aree per sgambamento cani;

f) spollonatura;

g) analisi di stabilità delle alberature (VTA);

h) gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione.

Servizi a richiesta:

a) potatura, spalcatura di alberature stradali ed in aree verdi;

b) abbattimenti e rimozione di ceppaie delle alberature;

c) irrigazione alberature;

d) trattamenti fitosanitari e diserbi;

e) sarchiatura;

f) scerbatura nelle aiuole, nelle murature e nei tappezzanti;

g) decespugliamento/trinciatura;

h) concimazioni;

i) manutenzione straordinaria impianti di irrigazione;

j) manutenzione e nuova installazione elementi di arredo, fioriere, pavimentazioni;

k) manutenzione straordinaria/rifacimento superfici a prato e nuovi prati;

l) fornitura e piantagione di alberi, arbusti e fioriture.