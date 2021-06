Lavori in corso per montare il ponte bailey arrivato dagli Stati Uniti a Lenzino, in prossimità del viadotto crollato nell’ottobre scorso.

Nella mattinata del 14 giugno sono giunti dal porto di Genova i mezzi pesanti con il materiale per la costruzione del ponte bailey sdoganato.

Come si vede dalle foto, sono in corso le operazioni di montaggio delle componenti modulari in acciaio del ponte, dopo l’elevazione delle spalle e del nuovo fondo stradale, realizzato con paramenti in terre rinforzate e con materiale proveniente dall’alveo del fiume.

Il ponte bailey garantirà il superamento di una luce di 54 metri.