Atti vandalici a Spazio 4.0, il centro giovanile gestito dalle cooperative L’Arco e Officine Gutenberg su incarico del Comune di Piacenza.

Danneggiata la targa del centro, così come l’orto gestito dalle associazioni Cosmonauti e Piacenza in Blu, quest’ultima promotrice di iniziative educative per ragazzi con il disturbo dello spettro autistico. Rovesciati vasi e piantine, svuotati anche i sacchi dell’immondizia, con i guanti di plastica gettati per terra.

Uno scenario poco piacevole, quello che gli operatori si sono trovati davanti nella giornata del 16 giugno.