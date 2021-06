Auto esce di strada e finisce contro un muro, ferito il conducente

Un’Alfa Romeo 156, condotta da un piacentino di 38 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Fiorenzuola D’Arda, è uscita di strada nella tarda mattinata del 21 giugno sulla provinciale tra le frazioni di Lusurasco e Cortina di Alseno.

Il trentottenne, nell’affrontare una semicurva a sinistra, ha perso il controllo dell’auto ed è finito tra gli arbusti per poi terminare la corsa andando ad impattare contro il muro di un cascinale. Provvidenziale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda, che si trovavano già in zona: una donna, sbracciandosi, ha attirato l’attenzione dei pompieri che si sono subito messi al lavoro per liberare il veicolo dai rami; con le pinze idrauliche hanno quindi sventrato la fiancata per liberare il conducente, rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono quindi giunti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda e l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola. Il ferito, che ha riportato un trauma al torace, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza.