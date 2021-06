Auto ribaltata a San Nicolò, conducente illeso.

L’incidente è avvenuto alle 8 e 30 del primo giugno, lungo la strada Agazzana a San Nicolò di Rottofreno (Piacenza). Un uomo di 57 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo per ribaltare il mezzo. Fortunatamente l’uomo non ha riportato lesioni.

Sul posto i sanitari della Croce Rossa di Rottofreno, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri della stazione per accertare la dinamica dell’incidente.