Auto scivola fuori strada al Brugnello, intervengono i vigili del fuoco

Incidente senza conseguenze nel pomeriggio del 2 Giugno lungo la strada che da Corte Brugnatella (Piacenza) conduce alla frazione di Brugnello.

Complice la strada stretta un’auto, nell’incrociare un’altra autovettura, scivolata fuori dalla carreggiata. Il conducente non è più stato in In grado di far ripartire l’auto, a causa del dislivello rispetto alla sede stradale.

Non ha potuto far altro che chiamare il 115 e sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio.

Per rimettere in strada l’auto è stato necessario anche l’intervento del nucleo SAF dei vigili del fuoco di Piacenza. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Corte Brugnatella per assicurare la presenza sanitaria.