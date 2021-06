Automotive, Camisa (Confapi) “Creare un polo produttivo di batterie elettriche in Italia”

“Occorre creare un polo produttivo di batterie elettriche in Italia”.

L’idea è lanciata da Cristian Camisa, presidente regionale di Confapi Emilia Romagna che ieri ha partecipato al tavolo nazionale Automotive convocato al Ministero dello Sviluppo sotto il coordinamento del Ministro Giancarlo Giorgetti in rappresentanza della Piccola e Media Industria Privata. “Dobbiamo pensare in grande e creare un polo produttivo di batterie elettriche sul territorio nazionale – spiega Camisa – e per farlo però è necessario anche puntare sulla formazione, intensificando ancora di più il lavoro di squadra con le scuole, le università e i centri di ricerca per creare quei profili che il mondo delle imprese richiederanno nei prossimi anni e che al momento non trovano. È solo in questo modo che davvero l’Italia potrà puntare a essere, anche nei prossimi anni, un Paese attrattivo”.

In mente il presidente regionale di Confapi ha il modello emiliano-romagnolo: “Parliamo di un investimento da un miliardo di euro per produrre auto di alta gamma full electric e plug-in nella Motor Valley fatto dal Gruppo cinese Faw, il più grande produttore di auto del Paese asiatico, e dall’americana Silk Ev – fa notare Camisa – è questa dunque la dimostrazione che, dove esiste un universo strutturato di piccole e medie industrie, una supply chain completa e una buona programmazione, il nostro Paese può avere un ruolo da protagonista. E può averlo anche nei prossimi anni”. In quest’ottica il ruolo delle pmi è essenziale: “In questo processo di transizione le piccole e medie industrie, che costituiscono l’indotto, potranno e dovranno avere un ruolo fondamentale – sottolinea ancora Camisa – perciò sarà necessario supportarle, anche attraverso incentivi, per la riconversione industriale, creando poi tutte le precondizioni necessarie per trovare il personale qualificato, uno dei grandi problemi che attualmente affligge il nostro tessuto industriale”.

Un protagonismo, quello italiano auspicato da Camisa, che dovrebbe collocarsi in un settore strategico per il sistema Paese, dato che rappresenta il 20 per cento del Pil italiano e quasi 350 miliardi di fatturato: “Occorre salire su un treno in corsa – conclude Camisa prima di elogiare l’idea del ministro Giorgetti di puntare alla creazione di uno o più tavoli di lavori per guidare una transizione che durerà i prossimi quindici anni e che avrà effetti straordinariamente importanti – ma tutti devono lavorare assieme per costruire un modello vincente mettendo da parte i legittimi interessi. La partita è troppo importante per non essere giocata e vinta”. (nota stampa)