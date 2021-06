Bakery in A2, Gionelli (Coni) “Meritata e straordinaria promozione, arricchisce il palmarès di Piacenza”

“A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, desidero complimentarmi con la Bakery Basket – Pallacanestro Piacentina per la meritata promozione in Serie A2, un risultato prestigioso che – oltre a impreziosire il palmares della società cestistica biancorossa, che già due mesi fa si era distinta per la conquista della Coppa Italia di Serie B – arricchisce anche la bacheca che raccoglie i successi agonistici del nostro territorio”.

Così Robert Gionelli, delegato Coni per la provincia di Piacenza, commenta la recente promozione della Bakery Basket. “Una meritata e straordinaria promozione figlia non solo della grande prestazione sfoggiata ieri in Gara 5, ma anche di un campionato disputato da indiscussa protagonista. Desidero congratularmi con tutti i giocatori della Bakery Basket, con i componenti dello staff tecnico guidato da Federico Campanella, e ringraziare il Presidente Marco Beccari e tutti i suoi collaboratori per l’impegno e gli sforzi profusi a favore dello sport piacentino”.