Baldino “Campagna a pieno regime, a fine agosto 210mila vaccinati con almeno una dose”

“La campagna vaccinale procede a pieno regime, con una media di 3mila-3500 dosi al giorno, anche se la volontà è di accelerare ulteriormente se ci sarà disponibilità di vaccini”.

Nella mattinata del 4 giugno, Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, ha fornito un aggiornamento sull’andamento delle vaccinazioni per il covid sul territorio piacentino. “Presumibilmente ci manterremo su questo ritmo fino a fine agosto – ha aggiunto -: a quel punto prevediamo che in provincia ci saranno circa 210mila vaccinati con prima dose. Il nostro compito sarà quindi quello di convincere gli ultimi reticenti che ancora non hanno aderito alla campagna. E’ fondamentale, stiamo vedendo che i vaccini sono il modo migliore per uscire dalla pandemia”.