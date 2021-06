Banca di Piacenza, rinnovato l’accordo con il Piacenza Calcio

“Quando si tratta di dare segni concreti di vicinanza al territorio la Banca di Piacenza c’è, sempre. Anche nello sport”.

L’Istituto di credito di via Mazzini ha, con questo spirito, rinnovato il rapporto di collaborazione con il Piacenza Calcio, di cui sarà partner organizzativo anche per la stagione sportiva 2021-2022. Le parti hanno espresso “reciproca soddisfazione per aver dato continuità ad una partnership avviata lo scorso anno nell’ambito del progetto di rilancio della società sportiva”. La convenzione è stata firmata da Roberto Pighi e da Marco Polenghi, rispettivamente presidente e vicepresidente del club biancorosso e, per la Banca, da Gianmarco Maiavacca della Segreteria del Comitato esecutivo.