Barale (VO2 Team Pink) campionessa regionale Emilia Romagna a cronometro

A Reggio Emilia la “panterina” ossolana conquista la maglia Donne Juniores grazie al terzo posto

Un titolo regionale rocambolesco, ma ugualmente conquistato, oltre a una serie di buoni piazzamenti. E’ positivo il bottino del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonisti a Reggio Emilia nel campionato regionale a cronometro emiliano-romagnolo assegnato dal primo trofeo Gian Carlo Ceruti-terzo Trofeo Bassi.

La maglia giallorossa è stata conquistata dalle “panterine” nonostante un epilogo inatteso: la forlivese Carlotta Cipressi, infatti, aveva fatto registrare il miglior tempo, ma è stata squalificata per non essersi presentata al controllo rapporti. Così, il successo è andato alla seconda classificata, la veneta Elena Contarin, con la marchigiana Eleonora Ciabocco promossa al secondo posto e la “panterina” ossolana Francesca Barale terza e prima di una società regionale, conquistando così il titolo. Nella top ten, la compagna di squadra bresciana Silvia Bortolotti, nona.

“Torniamo con ottime sensazioni a meno di una settimana dai campionati italiani di specialità. Cipressi è tornata ai suoi livelli di prestazioni dopo i problemi fisici accusati nei mesi scorsi offrendo una prova macchiata da un disguido finale. Pur non essendo in una giornata brillantissima, ottimo terzo posto per Francesca Barale, che ha conquistato anche la maglia regionale. Ottimo anche il piazzamento di Bortolotti nella prima cronometro. Tutto questo ci fa guardare con fiducia ai tricolori di Faenza”.

In precedenza, il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink ha conquistato due piazzamenti nella prova per Allieve: quarta la torinese Vittoria Grassi, sesta la ligure Irma Siri.

Risultati

Donne Allieve: 1° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t) 11 chilometri 700 metri in 17 minuti 36 secondi, media 39,886 chilometri orari, 2° Livielle Ongarato (Team 1971) a 20 secondi, 3° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 24 secondi, 4° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 32 secondi, 5° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin) a 40 secondi,6° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 49 secondi, 7° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 58 secondi, 8° Camilla Lazzari (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t.) a 58 secondi, 9° Elena Guglielmi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t) a 1 minuto 6 secondi, 10° Vittoria Pirro (Biesse Arvedi) a 1 minuto 7 secondi.

Donne Juniores: 1° Elena Contarin (Breganze Millenium) 18 chilometri 600 metri in 26 minuti 58 secondi, media 41,384 chilometri orari, 2° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) a 7 secondi 44, 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink) a 8 secondi 07, 4° Alice Brugnera (Breganze Millenium) a 1 minuto 83 centesimi, 5° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) a 1 minuto 12 secondi 79, 6° Carlotta Fantini (Cicli Fiorin) a 1 minuto 30 secondi 56, 7° Sara Pepoli (Team Di Federico) a 1 minuto 31 secondi 73, 8° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) a 1 minuto 41 secondi 98, 9° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a 1 minuto 48 secondi 03, 10° Francesca Riva (Gauss Team) a 1 minuto 51 secondi 26.

Foto di Fabiano Ghilardi

Ufficio stampa VO2 Team Pink