Biblioteche Comunali, dal 28 giugno al 31 luglio in vigore l’orario estivo

Entrerà in vigore a partire da lunedì 28 giugno l’orario estivo delle biblioteche del Comune di Piacenza, valido fino al 31 luglio. In agosto – oltre alle chiusure – saranno osservati altri orari che verranno comunicati in seguito. Tutte le indicazioni sono consultabili sul sito http://www.passerinilandi.piacenza.it.

Questo il dettaglio, per il periodo 28 giugno – 31 luglio, degli orari delle diverse sedi. La sede centrale di via Carducci resterà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Alla biblioteca ragazzi Giana Anguissola sarà possibile accedere martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì e sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca Dante sarà aperta lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13; giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La Farnesiana osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. La biblioteca della Besurica sarà invece aperta il lunedì dalle 15 alle 19, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.

Per i mesi estivi è invece stato sospeso il servizio di Prontobiblioteca, per la consegna a domicilio riservata a particolare categorie.