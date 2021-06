Passa agli archivi con un segno positivo il bilancio relativo all’edizione 2021 di ZeroEmission, la fiera nazionale dedicata al mondo delle energie rinnovabili e della mobilità a impatto zero, svoltasi il 23 e il 24 giugno a Piacenza Expo.

La manifestazione, che ha inaugurato la ripresa dell’attività in presenza del quartiere fieristico piacentino dopo un anno di stop forzato, ha reso possibile il ritorno in fiera degli addetti ai lavori che hanno potuto confrontarsi e incontrarsi fisicamente non solo negli oltre 120 stand commerciali dei più importanti protagonisti del settore, ma anche nel corso dei numerosi incontri organizzati con importanti partner istituzionali come Politecnico di Milano, RSE-Ricerca di Sistema Energetico e LEAP.

Foto 3 di 3





Leggi anche Pc Expo riparte nel segno della sostenibilità con Zeroemission

“Zeroemission è stato un successo – commenta l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – sia in termini di presenze, tutte nel pieno rispetto delle disposizioni normative in tema di distanziamento interpersonale, sia sotto l’aspetto delle relazioni commerciali e industriali scaturite da questa fiera B2B frequentata quasi esclusivamente da addetti ai lavori. Anche l’essere ripartiti con eventi in presenza, dopo oltre un anno di chiusura forzata, rappresenta un risultato che ci rassicura per il proseguo della nostra attività. Il bilancio è altamente positivo, a dimostrazione non solo dell’interesse generale delle aziende per la ripresa dell’attività fieristica, ma anche dell’importanza e della grandissima attualità delle tematiche trattate nell’ambito di questo evento specialistico e sono lieto della collaborazione nata in questi ultimi anni tra gli ideatori di questa fiera e Piacenza Expo”.

Una fiera, inaugurata alla presenza dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, che ha fatto luce sulle ultime novità e sulle nuove frontiere dell’energie green, con particolare attenzione alla produzione di energia solare, alla progettazione e realizzazione di pannelli fotovoltaici, gestione, accumulo e distribuzione energetica. “Dobbiamo ringraziare gli operatori del settore – dichiara Angelo Altamura, amministratore di A151 e organizzatore della fiera – per l’entusiasmo con cui hanno confermato la propria adesione e hanno accolto questo ritorno in presenza. Un impegno che lascia davvero ben sperare per la prossima edizione”. Positiva anche la collaborazione con Power Fortronic, l’evento dedicato all’elettronica di potenza che si è svolto in contemporanea a Zeroemission. ”Con questa edizione di Power Fortronic – afferma la responsabile Elena Baronchelli – abbiamo dato un segnale forte sul fatto che l’industria elettronica è pronta a rispondere alle esigenze di un mercato in espansione come quello dell’elettrificazione. Siamo fieri di aver abbinato il nostro evento alla prima fiera b2b italiana in presenza, dando vita a un connubio che siamo sicuri potrà crescere nei prossimi anni”.

Una ripartenza, quindi, nel segno della transazione ecologica auspicata dal Governo e che ha finalmente rimesso in moto la macchina organizzativa di Piacenza Expo. Una macchina che ha continuato a lavorare anche nei mesi scorsi, per predisporre quel ricco calendario che nei prossimi cinque mesi porterà nei padiglioni di Le Mose ben dieci eventi fieristici.