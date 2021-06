Biscotti della solidarietà per La Casa di Iris: consegnato assegno da 1500 euro

Esserci e sostenere: questo il fine principale dell’iniziativa lanciata nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna, dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Piacenza.

Ed è stato possibile grazie all’ottima riuscita dell’iniziativa “Tu mettici il cuore, sempre!” proposta dalla consigliera Cristina Sala del Panificio Marazzola di Saliceto di Cadeo e subito accolta dal gruppo. Sono stati raccolti 1.500€ grazie alla vendita con offerta minima di biscotti da forno a forma di cuore prodotti dal Panificio Marazzola e dalla Panetteria Spagna di Monticelli d’Ongina .

“Il nostro Gruppo è da sempre in prima linea e persegue l’obiettivo di sostenere, aiutare ed affiancare non solo le donne imprenditrici ma anche le persone più in difficoltà” ha dichiarato Nadia Bragalini Presidente del Gruppo Terziario Donna Piacenza.

“E’ stata un’iniziativa semplice che ha toccato direttamente il cuore delle persone. Nel giro di pochi giorni abbiamo venduto nei punti vendita aderenti oltre 50 kg di biscotti. Ringrazio di cuore la Consigliera Sala e il collega Paolo Spagna, associati a Confcommercio, per il prezioso lavoro svolto e per la disponibilità prestata. Un sentito ringraziamento alle Consigliere che hanno partecipato attivamente all’iniziativa ed ai Funzionari di Confcommercio Piacenza per la fattiva collaborazione.”

“Nella giornata di lunedì, con la Vice Presidente Vicaria Giacomina Zanelli, abbiamo consegnato alla Casa di Iris alla presenza del Presidente della Fondazione “La Casa di Iris” Sergio Fuochi e della Direttrice Sanitaria Dott.ssa Giovanna Albini, il ricavato dell’iniziativa” ha concluso la Presidente Bragalini.

“Lodevole iniziativa da parte del Gruppo Terziario Donna che ancora una volta ha dimostrato presenza e solidarietà. Per questo ringrazio la Presidente Bragalini e tutto il suo gruppo per aver ideato e organizzato l’iniziativa” è intervenuto così il Presidente di Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa. (nota stampa)