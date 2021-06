Bonaccini visita “La Casa di Iris” e ringrazia gli operatori

Visita del presidente della Regione Stefano Bonaccini – nel corso della domenica trascorsa nel piacentino – all’Hospice “La Casa di Iris”.

Bonaccini è rimasto favorevolmente colpito dalla struttura e dall’organizzazione. In particolare, ha tenuto a ringraziare medici, infermieri, Oss e volontari per l’instancabile ed encomiabile lavoro quotidiano nell’assistenza agli ospiti e alle loro famiglie. Al termine della visita, i volontari hanno omaggiato il presidente con uno dei tanti lavori artigianali che sono a disposizione di tutti sul nuovo “catalogo dei DesidIRIS” realizzato appositamente per la raccolta fondi.