Cade in mountain bike a Groppo Ducale, soccorso con l’elicottero

Cade in mountain bike su un sentiero sterrato a Costa di Groppo Ducale nel Comune di Bettola, soccorso nel pomeriggio di domenica un 30enne.

Il giovane avrebbe riportato – a seguito della brutta caduta – un trauma facciale, sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Valnure e l’auto infermieristica. E’ stato deciso di far intervenire l’eliambulanza da Pavullo.

Il 30enne è stato così caricato sull’elicottero per il trasporto a Parma. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.