Calcio a 5, il Dream Team cede in finale nel torneo di Castelleone

A Castelleone (Cremona) i piacentini del Dream Team hanno partecipato, insieme alle squadre locali Warriors e Audaci, al torneo di calcio 5 per atleti disabili che ha segnato la ripresa delle attività sportive.

Nonostante la giornata calda, i ragazzi presenti nel nuovo oratorio di Castelleone non si sono risparmiati: il Dream-Saib, dopo il successo contro i Warriors per 7-0 ha affrontato in finale gli Audaci, vittoriosi nel derby di casa. Una partita avvincente, terminata con il punteggio di 4-4 e vinta dagli Audaci ai calci di rigori per 7-6. Un buon allenamento per i ragazzi di Tironi-Mirti in vista della nuova stagione.