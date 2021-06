Lavori sulla Provinciale tra Godi e Carpaneto: limitazioni al traffico dal 10 giugno al 9 luglio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori per la riorganizzazione della intersezione con la strada provinciale n. 36 di Godi in località Case Nuove (San Giorgio Piacentino) lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento, e al fine di evitare situazioni di pericolo, il servizio viabilità dispone: la regolamentazione della circolazione stradale mediante senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, fra le progressive km 0+080 e km 0+120 lungo la Strada Provinciale n. 36 di Godi, nei pressi della località Case Nuove, per il periodo dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2021;l’istituzione del limite di velocità a 30 km/n nonché il divieto di sorpasso fra le progressive km 12+000 e km 13+200 lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto e fra le progressive km 0+000 e km 0+400 e fra km 0+000 e km 0+250 lungo la Strada Provinciale n. 36 di Godi nei pressi della località Case Nuove per il periodo dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2021.