Cattolica, attiva l'”Area Matricole” per orientarsi nella scelta universitaria

Università Cattolica di Piacenza, attivo il servizio “Area Matricole” per orientarsi nella scelta universitaria.

Uno spazio fisico, pensato per accogliere sia gli studenti ancora incerti sulla scelta, sia quelli che hanno già deciso che cosa studiare dopo la maturità e necessitano di un supporto per le pratiche di immatricolazione. È inoltre pensato per coloro che si sono già iscritti e hanno bisogno di informazioni per muovere i primi passi in Ateneo. Il ricco menù di servizi personalizzati pensati per rispondere a tutte le esigenze di chi deve compiere la scelta del corso di laurea parte dai colloqui “A tu per tu” sull’esperienza universitaria – sia in presenza che a distanza – per avere informazioni sull’offerta formativa e sui tanti servizi offerti dall’Ateneo; ci sono poi le visite guidate del campus, per vedere di persona aule, biblioteche, spazi per lo studio, aree verdi.

È inoltre possibile richiedere un colloquio individuale (online) https://www.unicatt.it/eventi/evt-colloqui-di-orientamento-psicoattitudinale con psicologi esperti di orientamento del CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale dell’Ateneo) per effettuare un bilancio delle proprie caratteristiche personali ed arrivare a definire le aree disciplinari più affini al proprio profilo. Anche i docenti sono disponibili per colloqui di orientamento individuali e personalizzati, per approfondire i contenuti del corso di laurea di loro interesse, conoscere il piano degli studi e scoprire gli sbocchi professionali. Per gli studenti che hanno scelto il corso di laurea, il Polo studenti offre inoltre la propria consulenza sulle modalità di iscrizione alle lauree triennali e a ciclo unico e alle lauree magistrali, fornisce assistenza sul funzionamento del Portale iscrizioni e informazioni sui contributi universitari.

La sintesi delle iniziative disponibili è consultabile sul sito dell’università all’indirizzo https://www.unicatt.it/orientamento-eventi-di-orientamento; per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione. L’”Area Matricole” rimarrà chiusa dal 9 al 21 agosto.

Intanto lunedì 5 luglio alle ore 18 l’appuntamento è, in presenza e in streaming, con “Ti presento i miei”, un’iniziativa dedicata ad illustrare ai neodiplomati e ai loro familiari i percorsi formativi delle facoltà piacentine: Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza, Scienze della formazione. Al termine delle presentazioni sarà possibile visitare il Campus. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria l’iscrizione https://www.unicatt.it/eventi/evt-ti-presento-i-miei-56314