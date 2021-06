Censimento popolazione, San Giorgio cerca rilevatori: ecco il bando

Il Comune di San Giorgio Piacentino ha pubblicato l’avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento dell’incarico di rilevatore in occasione del Censimento Permanente della Popolazione – Anno 2021 che si terrà nel periodo 1° ottobre – 23 dicembre.

Le domande vanno presentate, con le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,30 del 26 giugno.

Si allegano il testo dell’avviso e il modulo di iscrizione in formato .pdf, scaricabili anche dal seguente link:

https://www.comune.sangiorgiopiacentino.pc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2930