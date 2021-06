Che cos’è e come funziona la formazione finanziata

Le imprese che hanno in programma di investire nella formazione finanziata dei lavoratori hanno l’opportunità di beneficiare di aiuti importanti. Prima di scoprirli, però, è utile sapere come funziona la formazione finanziata. In sostanza, le aziende private dalla fine degli anni ’70 versano una indennità di disoccupazione involontaria attraverso l’Inps. Questo versamento è al 100% a carico del datore di lavoro e finisce in un fondo; ce n’è uno per ogni settore economico. Il fondo è correlato a un ente paritetico destinato alla formazione costante dei lavoratori delle aziende che, per l’appunto, aderiscono a quel fondo.

I finanziamenti pubblici

L’adesione ai fondi, insieme con i finanziamenti pubblici, è una delle modalità con le quali ci si può servire della formazione finanziata. I corsi di formazione aziendali e gli interventi possono essere finanziati dai fondi, anche in videoconferenza o in modalità e-learning, in modo che le imprese possano formare i lavoratori. Aderire a un fondo è una scelta gratuita e libera, ma garantisce molteplici benefici: per esempio, aiuta a rendere le aziende più competitive, ma al tempo stesso contribuisce ad abbassare le spese che l’azienda deve affrontare per la formazione. L’adesione, inoltre, consente di aggiornare le competenze dei dipendenti e di consolidarle.

Formazione finanziata: quali sono i vantaggi

In un contesto economico come quello attuale, ogni azienda deve darsi da fare per sfruttare tutte le opportunità a disposizione. La formazione finanziata, per esempio, è un’occasione concreta per tutte le realtà che devono adeguarsi agli obblighi di formazione dei dipendenti che sono previsti dal Testo Unico sulla sicurezza. A disposizione delle imprese ci sono canali di finanziamenti grazie a cui possono essere contenuti gli oneri finanziari correlati a tali adempimenti. Chi ha intenzione di partecipare può presentare un piano formativo, vale a dire un programma al cui interno vengono indicate tutte le attività formative e tutte le azioni pensate per i dipendenti. Ecco spiegato il motivo per il quale la formazione finanziata merita di essere considerata uno strumento utile per tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni.

L’accesso ai fondi

Qualunque azienda ha la possibilità di finanziare a livello economico la formazione dei propri dipendenti mediante la fruizione di fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Questo vuol dire che le imprese non devono pagare ulteriori importi per la formazione dei lavoratori: nel lordo delle buste paga sono già conteggiati dei contributi ad hoc, che semplicemente possono essere utilizzati con una finalità differente. Per l’accesso ai fondi, la soluzione più semplice e al tempo stesso efficace consiste nel rivolgersi a un service esterno che si potrà occupare di tutta l’attività, a cominciare dalla gestione della procedura di finanziamento per arrivare all’erogazione della formazione. Sono le stesse imprese a istituire i fondi, ma non tutte ne sono consapevoli e li sfruttano come potrebbero.

L’erogazione degli aiuti

L’erogazione degli aiuti è possibile in regime di de minimis. Di conseguenza, tale opportunità costituisce un valido strumento per conseguire gli obiettivi aziendali, a livello formativo, per tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. La formazione finanziata consente di adempiere a un obbligo di legge.

