Ciclismo, Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) ottava in terra cremonese

Ennesimo piazzamento stagionale per Desirée Bani, Esordiente bresciana del team piacentino Cadeo Carpaneto in evidenza in terra cremonese. Nel Cremona Circuit in Rosa, ospitato dall’autodromo di San Martino del Lago, l’atleta lombarda ha conquistato l’ottavo posto nella gara di categoria. Da segnalare il tentativo di fuga di Giulia Binda, ripresa a 800 metri dal traguardo.

Risultati

Donne Esordienti San Martino del Lago: 1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce) 25 chilometri 900 metri in 43 minuti 1 secondo, media 36,126 chilometri orari, 2° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’), 3° Agata Campana (Unione Ciclistica Lupi), 4° Sara Moreni (Gioca in Bici Oglio Po), 5° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 6° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin), 7° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 8° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 9° Anna Colombo (Cesano Maderno), 10° Giada Silo (Scuola Ciclismo Vo’).

Nella foto, le Esordienti del Cadeo Carpaneto con Desirée Bani (seconda da destra)