Ciclismo, Desirée Bani e Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto) premiate a Segromigno

Due giugno in sella con doppio piazzamento per il Cadeo Carpaneto, in evidenza a Segromigno (Lucca) nella corsa su strada per Donne Esordienti. Nella classifica per i secondi anni in categoria, settimo posto per Desirée Bani e decimo per Asia Zanardini, entrambe atlete bresciane del sodalizio piacentino.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Segromigno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 23 chilometri 400 metri in 36 minuti 26 secondi, media 38,536 chilometri orari, 2° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) a 24 secondi, 3° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 4° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 5° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin), 6° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 7° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 8° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 9° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service), 10° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato-Santa Croce).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 2° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 3° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 4° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 5° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 6° Margot Buldrini (Bicifestival), 7° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 8° Caterina Serrecchia (Ju Green Gorla Minore), 9° Sara Veneri (Cavriago),10° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin), 2° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 3° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin), 4° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service), 5° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 6° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti), 7° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 8° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti), 9° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service), 10° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto).