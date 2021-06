Claudio Pelizzeni percorre il Sentiero del Tidone: tutte le tappe nel video di Dassoni

Venti minuti di video per percorrere e raccontare il Sentiero del Tidone.

Con la guida delle “Camminate Piacentine” di Officine Gutenberg in tasca, il travel blogger piacentino Claudio Pelizzeni ha percorso una delle rotte per camminatori e trekker più affascinanti della nostra provincia. Un condensato di immagini e di panorami – il video è stato realizzato da Roberto Dassoni e pubblicato su Vimeo – che parte dalla pianura e dai campi coltivati per raggiungere le prime colline e i borghi della valle, la diga del Molato fino alle sorgenti del torrente alle pendici del Penice.

IL VIDEO

Pelizzeni ha percorso a piedi i 69 km dalla foce alla sorgente del Tidone, attraversando il sentiero puntualmente segnalato e costellato di aree di sosta e informative. A supportare di informazioni il travel blogger, la guida sul Sentiero del Tidone in formato Marsupio uscita dalle Edizioni Officine Gutenberg che illustra tappa dopo tappa l’intero itinerario naturalistico che attraversa due regioni: Emilia Romagna e Lombardia. Il percorso inizia nei pressi di Boscone Cusani e, passando per Pianello e Nibbiano, risale il torrente fino alla diga del Molato dove, costeggiando il lago di Trebecco, entra in provincia di Pavia.

Qui prosegue sotto il castello di Zavattarello, sale sulla costa del Lazzarello, raggiunge il Giardino Alpino di Pietra Corva e termina a Case Matti, lungo le pendici del monte Penice.