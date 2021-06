Conclusa la riqualificazione di Via Arda. Tassi “Al lavoro in tutta la città”

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione su strade, marciapiedi e piste ciclabili in diverse zone di Piacenza.

Dopo la conclusione dell’intervento di ripavimentazione di Via Don Minzoni – fa sapere il Comune -, è giunto ieri a completamento anche l’intervento di restyling di Via Arda, con la sistemazione della pavimentazione per una lunghezza di circa 500 metri e una superficie di 3200 metri quadri e delle banchine in ghiaia (misto stabilizzato naturale). “La strada era particolarmente ammalorata – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – anche per l’elevato traffico di veicoli pesanti, ed erano anni che non si interveniva. Ciò ha costretto a lavori di risanamento anche in profondità che permettono ora di avere una via più sicura e bella. Quelli conclusi e quelli in corso sono lavori che fanno parte di un complessivo piano di interventi di riqualificazione che sta interessando tutta la città, che da troppi anni non era raggiunta da interventi di minima manutenzione”.

“Stiamo facendo il possibile per risolvere situazioni critiche che si trascinano da tempo, intervenendo laddove riscontriamo le situazioni di maggior degrado e pericolosità, consci dell’importanza di avere una città bella e fruibile, ma soprattutto sicura e accessibile. Da questo punto di vista stiamo realizzando, dove interveniamo per le riqualificazioni di strade e marciapiedi, anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche laddove possibile”. Tra i lavori attualmente in corso, vi sono la sistemazione e ripavimentazione di diversi marciapiedi nella zona del Belvedere, da via Puccini a Via Bozzini dopo via Castagna, e la sistemazione di un tratto di pista ciclabile lungo la via Emilia Parmense nei pressi dell’intersezione con via Mafalda di Savoia lungo la recinzione dell’area militare.