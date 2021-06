Concorto compie 20 anni e torna con la nuova edizione “Oltre 3mila cortometraggi ricevuti”

Concorto Film Festival questa estate taglierà il traguardo della 20esima edizione.

Sono oltre 120 i cortometraggi provenienti da tutto il mondo e molti dei quali in anteprima italiana, tra concorso e fuori concorso. Film strettamente legati al contemporaneo, dalla competizione alle rassegne tematiche, dal cinema di genere horror e weird e a un Focus geografico dedicato quest’anno alla cinematografia finlandese. Programma arricchito da concerti, talk, mostre e un seminario residenziale di critica cinematografica in collaborazione con la rivista Film TV.

“Stiamo lavorando per rendere questa edizione la più ricca di contenuti di sempre, ampliando le proposte durante l’intera settimana, con incontri e ospiti su tanti temi, oltre che aumentare le arene di proiezione e qualche sorpresa”. Lo staff guidato dai direttori Claudia Praolini e Simone Bardoni sta delineando la programmazione della nuova edizione, che sarà dal 21 al 28 agosto 2021 tra Parco Raggio di Pontenure e Piacenza. “Concorto si è svolto in presenza nell’estate 2020 e ci sarà anche questa, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per gli amanti del cinema e per l’estate culturale piacentina, oltre che punto di riferimento italiano nel cortometraggio. Festival che contiene tanti eventi, non fermandoci mai di farlo crescere e che vive nell’opportunità che il bellissimo Parco Raggio ci offre con i suoi spazi all’aperto e grazie al lavoro di decine di instancabili volontari e collaboratori e di tutte le persone che ci seguono e supportano dalla prima edizione del 2002”

Le iscrizioni sono chiuse e lo staff procede nel lungo lavoro di selezione e programmazione. Sono tantissimi i cortometraggi ricevuti, più di 3000, da oltre 50 paesi diversi di tutto il mondo. Saranno numerose anche quest’anno le anteprime italiane che vedremo a Parco Raggio e Piacenza il prossimo agosto, eccellenze del mondo del cortometraggio mondiale e provenienti da importanti festival come Cannes, Berlinale, Sundance e Locarno. Tante le opportunità per giovani e studenti che il festival offre gratuitamente. E’ ora aperto il Bando per partecipare alla Giuria Giovani e al Seminario residenziale di critica cinematografica. Da sempre affiancata alla Giuria ufficiale, la Giuria Giovani di Concorto prosegue le sue attività anche per l’edizione 2021. Promossa da un bando aperto e rivolto a tutto il territorio nazionale, la GG sarà composta interamente da giovani di età compresa tra i 18 e 26 anni, selezionati (attraverso invio di cv, lettera motivazionale e colloquio) dallo staff di Concorto. I membri della Giuria avranno l’opportunità di prendere visione di tutti i cortometraggi in concorso in anteprima e il compito di votarne il migliore, assegnando il premio “l’Onda”.

I giurati potranno inoltre partecipare gratuitamente a un seminario residenziale di linguaggio e critica cinematografica tenuto dal giornalista, critico e direttore di Film Tv Giulio Sangiorgio, e avranno la possibilità di incontrare professionisti del settore e di approfondire il processo di realizzazione di un film dal momento creativo a quello distributivo. Ai giurati sarà fornito l’accredito per avere libero accesso a tutto il festival e ai non residenti nella provincia di Piacenza sarà offerta l’ospitalità in una struttura alberghiera convenzionata con Concorto. Torna anche l’opportunità di diventare Volontario durante Concorto e collaborare alla riuscita dell’evento e unirsi allo staff durante la settimana di eventi. Concorto lancia la call rivolta a tutte le persone che vogliono aiutarci a realizzare un evento sempre più bello; i volontari saranno impegnati in molte attività e verranno coinvolti nei vari aspetti del festival: allestimento degli spazi e logistica, gestione degli ospiti internazionali, collaborazione con lo staff in tutte le fasi organizzative e affiancamento al team di comunicazione e videomaking.

Novità del 2021 il Contest video per giovani TikToker ind GEN Z – What they care about sarà il nuovo focus fuori concorso e fuori formato di Concorto Film Festival, una selezione di video che riterremo più rappresentativi della generazione Z (i nati tra il 1996 e il 2009) provenienti da Tik Tok. Quali sono le tematiche che li coinvolgono maggiormente? Come la pensano politicamente? Come si relazionano al resto del mondo? Come si vestono? E soprattutto, come comunicano attraverso le nuove forme audiovisive? Potrebbe essere l’occasione giusta per vedere video di TikTok proiettati su uno degli schermi della prossima edizione del festival, che si terrà dal 21 al 28 agosto 2021. Si può partecipare fino al 3 luglio 2021, informazioni su concorto.com Tra le nuove collaborazioni di questo 2021 si sottolineano quella con il Tampere Film Festival in occasione del Focus Finlandia e con l’EFA – European Film Awards in occasione di una rassegna con i migliori cortometraggi delle ultime edizioni dell’importante premio europeo.

Altra importante novità è l’inizio della collaborazione con Home Movies – Archivio Nazionale dei Film di Famiglia di Bologna, ente nazionale di riferimento per la cura e il restauro del patrimonio filmico d’archivio del novecento. Insieme a Home Movies Concorto curerà la sonorizzazione dal vivo di quest’anno in occasione del consueto concerto che musicherà dal vivo film restaurati d’epoca. Altra novità sarà Radio Concorto, in collaborazione con PC Radio Cult di Piacenza, che curerà il palinsesto radiofonico che seguirà la settimana del Festival con dirette e podcast, intervistando ospiti e commentando le serate.

Concorto fa parte della delegazione italiana al più prestigioso festival mondiale di cortometraggi (Clermont-Ferrand), ha allacciato rapporti di collaborazione con numerosi festival internazionali (tra cui l’’Internationales Kurzfilm Festival di Amburgo, Interfilm Berlin, Short Waves di Poznan), è membro della Short Films Conference, ha prodotto due cortometraggi, organizza laboratori cinematografici e fotografici per le scuole superiori e rassegne cinematografiche e masterclass a “Greenhouse Cinema” di Piacenza. Dal 2002 ad oggi i film iscritti passano dai 72 della prima edizione agli oltre 3000 delle ultime. Ogni anno, alla fine di agosto, i cortometraggi sono proiettati alla presenza dei loro autori e una giuria di professionisti del settore (critici, registi, fotografi, attori) decreta il vincitore del primo premio, l’Asino d’Oro, simbolo del festival e di Pontenure che lo ospita, nella splendida cornice all’aperto di Parco Raggio. Otto giorni di cinema e musica sotto le stelle.

Concorto Film Festival è organizzato dall’Associazione Concorto e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, Fondazione Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza e Comune di Pontenure. Informazioni su concorto.com.