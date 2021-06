Condifesa Piacenza, eletto il nuovo Cda: Gianmaria Sfolcini confermato presidente

Un nuovo e più giovane Consiglio di Amministrazione per Condifesa Piacenza. Il consorzio che dal 1970 si occupa di gestione del rischio atmosferico si è riunito in assemblea giovedì 10 giugno nei locali di PiacenzaExpo per la nomina delle cariche sociali.

Il neoeletto CdA – con un’età media che si abbassa da 50 a 43 anni – si pone in una prospettiva di continuità rispetto al mandato precedente e rappresenta tutte le colture più significative del territorio piacentino: uva, cereali, pomodoro da industria e allevamenti. Gli 11 consiglieri che lo compongono sono Gianmaria Sfolcini, Giancarlo Gambazza, Gianluca Maserati, Filippo Arata, Matteo Cattivelli, Giorgio Ferrari, Fabio Girometta, Jonatha Risoli, Luca Segalini, Susanna Fumi e Paolo Polledri. Del collegio sindacale fanno parte Marina Bottazzi, Vittorio Morgese e Marco Rossi; supplenti Monica Elisabetta Lucchini e Carol Pomes.

Il CdA si è riunito immediatamente dopo l’Assemblea per determinare le nomine a presidente e vicepresidente, che hanno visto la riconferma di Gianmaria Sfolcini alla presidenza e Susanna Fumi e Matteo Cattivelli alla vicepresidenza. Tutti hanno ringraziato per la fiducia. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo del 2020, dal quale sono emersi risultati molto positivi. Il 2020 è stato caratterizzato da un aumento delle superfici assicurate (+ 24,1% per l’uva, + 30,6% per il mais), del numero dei soci e dei valori assicurati, superiori a 270 milioni di euro.

«Siamo soddisfatti del percorso intrapreso – commenta Sfolcini – e anche per il 2021 possiamo contare su dati incoraggianti. La campagna 2021, ancora in corso, vede i valori assicurati in ulteriore aumento, quindi ci sono buone prospettive di crescita».