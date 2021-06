Confagricoltura in assemblea il 24 giugno alla Volta del Vescovo

Gli Associati di Confagricoltura Piacenza sono chiamati a partecipare all’assemblea generale ordinaria che si terrà giovedì 24 giugno alle 17 presso La Volta del Vescovo in via Moizo, 78 a Piacenza. È la prima assemblea del secondo mandato che vede Filippo Gasparini alla presidenza. Gli aventi diritto sono chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo 2021.

Non si prevede alcuna criticità dato che l’Associazione si presenta solida e con i conti in ordine, potenziata nella struttura e migliorata nell’organizzazione, nonostante le difficoltà affrontate per la pandemia.

L’assise è il primo evento che guarda al dopo Covid ed è un chiaro segnale di ritorno alla normalità, sebbene si tratti ancora di un appuntamento riservato agli associati e senza la tradizionale apertura al pubblico con invito alle Istituzioni. L’appuntamento di giovedì prevede, dopo gli adempimenti statutari l’intervento del presidente che farà una disamina a tutto campo del comparto e delle azioni sindacali poste in essere e in divenire.