Confapi Industria, aumentano le aziende associate “Anno difficile, ma risultati positivi”

Le aziende associate a Confapi Industria Piacenza sono aumentate di qualche decina di unità anche in questo anno difficile: oggi sono 350 e molte di loro hanno partecipato alla diciassettesima Assemblea generale dell’associazione che si è svolta in modalità online e in forma privata.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Giacomo Ponginibbi, mentre è toccato al direttore Andrea Paparo dare un quadro dell’associazione oggi. “Pur in un anno drammatico per la nostra comunità e l’economia locale, l’associazione ha incrementato le sue attività – spiegano Ponginibbi e Paparo – i risultati emersi sono positivi a cominciare dal dato delle aziende associate che oggi sono 350 e che hanno registrato un aumento rispetto allo scorso anno”. L’incontro ha visto riunirsi i soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e di quello preventivo 2021, seguiti da una presentazione dei dati di bilancio dell’associazione e delle società a essa collegate (Confapi Piacenza Servizi srl e PMI Informa scarl).

“La “vera” assemblea, in forma pubblica, dovrebbe svolgersi in settembre con una modalità mista, sia in presenza che in streaming – precisano il presidente e il direttore – già ci stiamo lavorando, anche se chiaramente occorrerà tenere conto della situazione sanitaria”.