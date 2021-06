Conferenza Donne Pd, a Piacenza parte il percorso di rinnovo degli organismi

Con la campagna “Avanti tutte” prende il via anche a Piacenza la campagna per rinnovare l’adesione alla Conferenza Permanente delle Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna, aperta sia ad iscritte che non iscritte al Pd.

L’apertura delle adesioni e si concluderà entro la fine dell’anno con la nomina delle nuove coordinatrici provinciali e della nuova coordinatrice regionale. La conferenza attualmente conta quasi 900 iscritte in Emilia-Romagna, delle quali 35 a Piacenza. “Con la campagna di adesione per il rinnovo delle cariche contiamo di arrivare sempre più a nuove donne che possano condividere con noi i nostri obiettivi – dichiara la coordinatrice regionale Lucia Bongarzone unitamente a Giovanna Palladini e Giulia Piroli, reggenti della Conferenza piacentina -. In questi anni abbiamo affrontato grandi battaglie per l’affermazione di una democrazia paritaria – continua Bongarzone – a partire dalla rappresentanza, che oggi vede in regione lo storico sorpasso delle consigliere sui consiglieri. La crescita della rappresentatività femminile si è inoltre registrata in tutti i territori e nei vari consigli comunali. Puntiamo alle prossime amministrative a confermare e aumentare questa tendenza”.

Tra le iniziative vengono poi sottolineate “la raccolta di 12mila firme consegnate alla Regione Emilia-Romagna a sostegno della legge di iniziativa popolare, poi confluita nella legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere e la battaglia contro le pluricandidature femminili alle scorse elezioni politiche che, come avevamo previsto, hanno finito per penalizzare la rappresentanza femminile in Parlamento e nei territori”. “Il nostro lavoro continuerà per garantire che il PD resti un partito di donne e uomini che offre pari opportunità e che realizza politiche che puntano a migliorare la condizione delle donne in questo paese – concludono le rappresentanti della Conferenza – In particolare la sfida più impegnativa è quella proiettata al futuro post pandemia, quando sarà necessario vigilare affinché il PNRR sia davvero un volano di opportunità e cambiamento per le donne della regione ”.

Chi vorrà aderire alla Conferenza delle Donne Democratiche del PD dell’Emilia-Romagna potrà farlo compilando il modulo sul sito del PD dell’Emilia-Romagna: https://tinyurl.com/3pvj6j64