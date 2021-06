Confindustria in assemblea “Continuare ad investire, ottimisti sul futuro”

Si è riunita lunedì 28 giugno nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni in Piacenza – in seduta privata viste le precauzioni sanitari – la 76esima Assemblea dei Soci di Confindustria Piacenza per l’adempimento degli obblighi statutari, rimandando la tradizionale seduta pubblica al prossimo settembre.

I lavori sono stati introdotti dal saluto del prefetto Daniela Lupo e del sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. Ha portato il suo saluto anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, con un videomessaggio. “Il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri – fa sapere l’associazione degli industriali -, nel ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione, sia in presenza che da remoto, ha esposto un dettagliato resoconto sui progetti che sta portando avanti insieme alla squadra dei vice presidenti, Valter Alberici, Claudio Bassanetti, Antonio Cogni, Erika Colla e Nicola Parenti. Al centro delle relazioni del presidente e dei vice presidenti sono stati i temi ispirati dai 17 obiettivi della sostenibilità, indicando le aree in cui investire per lo sviluppo e la salvaguardia del nostro tessuto industriale: ricerca e innovazione, sistema scolastico, promozione delle eccellenze del settore agroalimentare, sostenibilità, transizione energetica, marketing territoriale, infrastrutture materiali e digitali, turismo, valorizzazione della montagna e del patrimonio artistico-culturale”.

Tutti i relatori hanno rivolto un appello ai colleghi “a continuare ad investire, in un rinnovato clima di positività verso le sfide che ci attendono nel futuro”. Il presidente Rolleri ha concluso gli interventi ribadendo che nel suo mandato sarà “centrale l’impegno per far conoscere agli imprenditori le opportunità di business sul territorio e creare, all’interno dell’Associazione, sinergie intorno a queste opportunità”.