Un’unione di gusto e di sostanza, quella suggellata da il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Nella giornata del 18 giugno la delegazione piacentina si è recata in visita nella capitale gastronomica della Liguria, Recco, e a Camogli, alla scoperta del Golfo Paradiso.

Roberto Belli e Lorella Ferrari, del Consorzio Salumi Dop (raggiunti poi dal presidente, Antonio Grossetti), insieme a Marco Profumo, presidente del Consorzio Vini Doc di Piacenza, all’agronomo e divulgatore Daniele De Leo, il maestro norcino Fabrizio Mazzoni e Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà e del Secolo XIX, elemento di unione dei due territori, sono stati accompagnati da Lucio e Daniela Bernini, di Dimensione Riviera, società di comunicazione del Consorzio Focaccia di Recco Igp, alla scoperta delle bellezze artistiche e dei sapori del Golfo Paradiso.

Proprio “Sapori in Paradiso” è stato il tema scelto per questa missione, la prima che suggella l’unione tra i due Consorzi, uniti dal comune obiettivo di fare promozione territoriale all’insegna della genuinità.

Tappa quindi, via mare, alla scoperta di Camogli, “la più salata, la più ruvida, la più piratica cittadina che sia mai esistita”, come l’ha definita Charles Dickens. I piacentini, accompagnati da Luciana Sirolla, presidente dell’Associazione Commercianti, insieme all’assessore Agostino Revello, insieme a una guida turistica hanno visitato il porticciolo e la basilica barocca di Santa Maria Assunta, che si affaccia sul mare. Con il naso in su per ammirare i trompe-l’oeil che decorano gli edifici policromi, caratteristici della cittadina, il pomeriggio è trascorso tra una passeggiata nei caruggi e un aperitivo sul lungo mare.

Poi ritorno a Recco in serata per dare corpo al vero motivo della visita: uno showcooking dedicato alle rispettive eccellenze, salumi e focaccia con il formaggio, ospiti della presidente del Consorzio Igp, Maura Macchiavello e del suo ristorante Da Lino, sotto gli occhi del sindaco Carlo Gandolfo e di altri numerosi ospiti.

Il maestro norcino Mazzoni ha quindi indossato camice e cappellino e ha mostrato con perizia la preparazione di coppa e pancetta, e poi è toccato ai padroni di casa dare prova di altrettanta maestria, stendendo il velo di pasta fino a renderlo trasparente per poi farcirlo non di prescinseua, la classica cagliata ligure, come sostengono i malinformati, ma di morbida e fresca crescenza (che parla in realtà un po’ di Piacenza, essendo Valcolatte, eccellenza del nostro territorio, tra i principali fornitori del Consorzio).

Davanti a tante bontà lo stomaco si allarga e arriva l’ora della cena, preparata dalla brigata del ristorante da Lino. Ecco quindi i nostri salumi Dop e la fragrante focaccia di Recco, accompagnati rispettivamente da un gutturnio frizzante e fresco delle cantine Campana e dalle bollicine stuzzicanti dell’ortrugo del Castello di Luzzano.

Si passa poi al risotto con i frutti di mare, servito nel coccio, una specialità – ha detto Maura con orgoglio – della casa, servito con una più corposa malvasia secca della cantina di Vicobarone.

Siccome tra buon vino e buon cibo il tempo trascorre bene, ecco che sul tavolo arrivano anche acciughine fritte, servite ancora con l’ortrugo, e il dolce, ancora una volta specialità della casa, gelato con crumble di amaretti e pesche, vero tributo alla stagionalità.

Siccome lasciarsi è sempre triste, tocca ai piacentini ricambiare e lasciare un buon ricordo di se’. Quale miglior regalo, quindi del cioccolatino alla pancetta ideato da Aldo Scaglia, della pasticeria Falicetto? Un omaggio dolce e un po’ salato, come insegna la canzone, in attesa di poter ricambiare e ospitare gli amici liguri nella nostra provincia.