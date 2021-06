Controlli anti-Covid, due sanzioni nell’ultima settimana “Continuiamo a rispettare le regole”

Proseguono le attività di prevenzione e controllo del territorio, insieme a quelle per la verifica dell’osservanza della normativa anti-covid, stabilite nelle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica, anche in considerazione dei flussi turistici che interessano la provincia di Piacenza.

Nella settimana dal 14 al 20 giugno – fa sapere la Prefettura – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 547 servizi con l’impiego di 1099 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 942 persone e 34 attività o esercizi commerciali ed accertate due sanzioni a carico di cittadini. Solo nell’ultimo fine settimana sono state controllate 251 persone e 6 attività. Complessivamente, dall’8 marzo 2020 e sino al 20 giugno 2021, i controlli hanno interessato 136.110 persone (4.234 sanzionate) e 8.019 esercizi commerciali (95 multe).

“Continua il positivo andamento della curva dei contagi e la riduzione del numero dei decessi per Covid non solo in questa provincia, ma anche a livello regionale e nazionale – osserva la Prefettura -. Resta fondamentale, tuttavia, la necessità di continuare a rispettare i protocolli sanitari e le linee guida, nonché le misure precauzionali comportamentali per favorire, unitamente alla campagna vaccinale, il contenimento dell’andamento pandemico”.