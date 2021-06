Cooperativa San Martino, alla Besurica la finale del torneo di calcetto

Si è svolta domenica pomeriggio, 13 giugno, al centro sportivo della Besurica in via Placentia la finale del torneo di calcetto della Cooperativa San Martino: si tratta della terza edizione e a partecipare sono state otto squadre composte da soci lavoratori.

Vincitrice del torneo è risultata la squadra CDC, salita “sul podio”, insieme alle squadre United LF e DC1 Leoni, rispettivamente seconda e terza classificata. Una mattinata di sport e di divertimento nel corso della quale, al termine delle competizioni, sono stati premiati anche Dione Abdul come miglior marcatore, Karra Abdil come miglior portiere e Mavrov Mitko come migliore giocatore in campo. Il torneo si è sviluppato su tre domeniche: è partito lo scorso 30 maggio, proseguendo poi il 6 giugno per concludersi domenica 13. A margine delle premiazioni delle squadre e dei giocatori, è stata consegnata anche una targa di riconoscimento al Presidente della Cooperativa Mario Spezia, agli organizzatori e ai due arbitri.

“Ci ha soddisfatto notare l’ampio riscontro dell’iniziativa avuto fra i lavoratori – ha commentato il presidente Spezia presente assieme al Direttore Generale di San Martino Paolo Rebecchi e agli organizzatori sportivi Claudio Battista, Salvatore Scafuto e Fausto Camozzi – anche alla luce di questo stiamo pensando per il futuro di organizzare un vero e proprio campionato che duri tutto l’anno per permettere a sempre più soci di partecipare. Si tratta di iniziative importanti, organizzate anche per consolidare lo spirito di comunità che ci contraddistingue ed è una soddisfazione registrare sempre tanto entusiasmo e tanta partecipazione da parte dei soci”.