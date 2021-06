Corso di visual storytelling, “strumento in più per il marketing aziendale”

Al via il corso di ‘visual storytelling: uno strumento di sviluppo per il marketing aziendale’. L’iniziativa è promossa da Cna, insieme ad Ecipar, grazie a fondi europei erogati dalla Regione Emilia Romagna.

Destinatari del corso sono videomaker, imprese audiovisive e studenti, così come a professionisti e creativi del settore, per aiutare le imprese a poter ‘raccontare meglio’ la propria attività e dare nuove opportunità di mercato fondamentali in questa fase di ripresa, come ha sottolineato il direttore di Cna Enrica Gambazza.

Ad entrare nel merito del progetto, il presidente del Raggruppamento di interesse Cinema-Audiovisivi di Cna Piacenza, Gianpaolo Bigoli.

‘Si tratta di un corso che parte da un’esigenza molto pratica – sottolinea Bigoli -, il visual storytelling è una una opportunità pratica, per le aziende, di riuscire a farsi conoscere in un momento in cui è più complicato potersi muovere ed incontrarsi direttamente’. Il corso – gratuito – si sviluppa in 12 incontri, con esperti di livello nazionale, per una durata complessiva di 70 ore, di cui 50 in aula e 20 di project work.

Le iscrizioni si chiuderanno il 16 luglio, con selezioni il 30 luglio. Le domande dovranno essere inviate a reggianie@eciparpc.it

Nei prossimi mesi partirà poi un secondo corso, incentrato sul documentario, sempre con professionisti del settore tra i docenti.

‘Vogliamo far lavorare i nostri corsisti su progetti reali, quindi il nostro obiettivo è di coinvolgere committenti reali – sottolinea Natalia Tacchini, direttore Ecipar – per riuscire a testare, durante il corso, l’efficacia o meno del progetto proposto. E creare subito, perché no, opportunità di lavoro’.