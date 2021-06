Cosa prevede il Pnrr per i giovani? La diretta del Pd con De Micheli

Cosa prevede il PNRR per i giovani? Gli obiettivi del PNRR troveranno attuazione e soprattutto avranno ricadute positive sui giovani?

Le risposte durante il terzo appuntamento ciclo “Piacenza 2030, in programma giovedì 3 giugno alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook del Partito Democratico Piacenza. A parlare di inclusione giovanile, con il coordinamento di Andrea Capellini, saranno presenti Paola De Micheli, Parlamentare del Partito Democratico e Mario Magnelli, dirigente scolastico. Porteranno inoltre la loro testimonianza Elena Marsiglia, Presidente coop di comunità “Isola dei Tre Ponti” e Giacomo Frattola, senior innovation officier laboratori aperti.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Andrea Capellini, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici – farà pervenire ai territori risorse straordinarie che nei prossimi anni saranno la leva per realizzare i tanti progetti previsti accompagnati da una vera stagione di riforme. Un’occasione storica che consentirà anche a Piacenza di programmare una nuova strategia per il futuro. In questo contesto il tema dei giovani è fondamentale”.