Costrette a prostituirsi e a ‘pagare’ i protettori, 5 arresti

Sono accusati di aver obbligato una decina di connazionali a prostitursi e a consegnare loro una ‘percentuale’ dei loro incassi, per garantirsi ‘protezione’: a finire nei guai cinque stranieri di nazionalità romena.

Nei loro confronti i militari della Compagnia Carabinieri di Piacenza, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza su richiesta della locale Procura della Repubblica. Devono rispondere di “associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, minaccia aggravata, concorso in sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia”. L’indagine è partita nel mese di luglio 2018, in seguito all’arresto di due persone ritenute responsabili di concorso in rapina, tentata estorsione, violenza sessuale di gruppo, commessi ai danni di quattro prostitute originarie dell’est Europa.

I dettagli sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di Emilio Pisante, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Piacenza, e di Giancarmine Carusone, comandante della Compagnia di Piacenza. Da quell’episodio – che aveva visto anche le ragazze rinchiuse nel bagagliaio di una macchina – è stata condotta dalla Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Piacenza una operazione che ha consentito di individuare e disarticolare un gruppo di associati di origine rumena operante nella città di Piacenza e dedito al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di diverse connazionali, costrette dietro minacce a prostituirsi nelle aree di controllo – il ‘trilatero’ tra via Caorsana e via Maculani – e a versare somme di denaro agli indagati, in cambio di protezione, come hanno riferito sia il capitano Carusone che il sostituto procuratore Pisante.

L’attività d’indagine avrebbe consentito di accertare e documentare come gli indagati, tra l’anno 2014 e fino al mese di settembre 2020, avrebbero favorito e sfruttato la prostituzione di più donne, fornendo loro protezione o la disponibilità di abitazioni private e costringendole a prostituirsi in cambio del pagamenti di somme comprese tra i 100 e i 400 euro settimanali. Tali pagamenti sarebbero avvenuti con la dazione di denaro contante, tramite ricariche postepay oppure tramite operazioni di “money transfer”. Il denaro confluiva al ‘capo’ del gruppo – residente in Romania e non ancora raggiunto da provvedimenti – e sarebbe stato riscosso con minacce gravi e a volte con “spedizioni punitive” da parte di altri indagati, i quali avrebbero beneficiato di parte del compenso.

L’operazione, denominata “Proxenet”, termine che in lingua rumena significa “protettore”, a sintesi di un fenomeno criminale finalizzato allo sfruttamento della prostituzione di giovani ragazze prevalentemente di origine rumena da parte di loro connazionali, ha visto l’esecuzione in carcere di due, delle cinque ordinanze emesse.