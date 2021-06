Covid, nel piacentino una settimana senza decessi. Ancora in calo contagi (-13,6%) e incidenza

Contagi da Covid ancora in calo nel piacentino: sono 51 le nuove diagnosi registrate nell’ultima settimana (31 maggio-6 giugno) in provincia di Piacenza, contro le 59 di quella precedente (-13,6%). Il tutto a fronte di circa 7mila e 500 tamponi effettuati (positivo lo 0,7% dei test, dato che rimane stabile). Per la quarta settimana consecutiva non si registrano contagi nelle Cra, ne’ tra i degenti ne’ tra gli operatori.

“I contagi sono in forte calo, ma l’attività di contact tracing continua – dice il direttore generale dell’Ausl di Piacenza -, così come resta alta l’attenzione in ospedale, nel trattare i casi sospetti. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, siamo in una situazione pre covid. E’ la stessa situazione che ci siamo trovati ad affrontare lo scorso anno in questo periodo, con la differenza di avere a disposizione il vaccino. Affronteremo l’autunno con delle certezze in più”.

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Continua intanto la discesa dei casi in anche Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 30,4%, e Lombardia (-33,3%). Il dato nazionale fa invece segnare un -31%.

18 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 18 positivi ogni 100mila abitanti, contro i 25 in Emilia Romagna (la regione dovrebbe passare in zona bianca a partire dal 14 giugno) e i 28 in Italia. La maggior incidenza si registra nella fascia 0-17 e 18-40 anni, rispettivamente con 30 e 27 casi ogni 100mila abitanti, contro i 14 nella fascia 41-64, i 6 in quella tra i 65 e i 79 anni e i 12 fra gli over 80.

DECESSI – Nessun decesso nell’ultima settimana, erano stati tre in quella precedente.

CRA – Per la quarta settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi nelle Cra, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati quattro nuovi casi di positività, che hanno coinvolto tre classi (di cui una con contagi interni).

QUARANTENA – Si conferma il calo del numero delle persone in quarantena e isolamento: da 654 scendono nell’ultima settimana a 440.

OSPEDALE – La situazione in ospedale presenta numeri sempre più contenuti: la media giornaliera è di un accesso di pazienti covid-like in Pronto soccorso. Sedici invece i ricoveri alla giornata del 6 giugno.

VACCINAZIONI – Sul fronte delle vaccinazioni, le dosi somministrate nel piacentino raggiungono quota 195.322 (68% sulla popolazione complessiva). Gli assistiti con almeno una dose sono 121.606. La percentuale dei vaccinati sugli assistiti è del 43%.