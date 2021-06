Da Bergamo riforniva di droga Fiorenzuola grazie alla suocera, sgominato giro di spaccio con 23 misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Piacenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le ordinanze sono state eseguite nei giorni scorsi nelle province di Piacenza, Bergamo, Lodi, Parma, Pavia e Torino, dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con l’ausilio dei Comandi Provinciali competenti per territorio. Il provvedimento riguarda 23 persone (11 marocchini, 10 italiani, un romeno e un albanese), di cui 15 residenti in provincia di Piacenza, ritenute responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro, di “traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” e di “furti in abitazione”. Nel corso dell’operazione 8 soggetti sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 6 all’obbligo di presentazione alla P.G.

I dettagli dell’indagine sono stati presentati in conferenza stampa dal sostituto procuratore Emilio Pisante e dal comandante della compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola, Biagio Bertoldi. A dare il via all’operazione le segnalazioni dei residenti di Fiorenzuola su un via vai di spacciatori nella zona della Gerassa. “Attività – ha detto il maggiore Bertoldi – ricollegata ad alcuni cittadini di nazionalità marocchina che si rifornivano presso connazionali fuori provincia, a Bergamo. Uno di questi si sarebbe affidato alla suocera che, gestendo una concessionaria, avrebbe messo a disposizione auto sempre diverse per poter fare le consegne”. I rifornimenti riguardavano cocaina, hashish, marijuana; stupefacenti reperiti non solo a Bergamo ma anche a Brescia, per essere smistati poi successivamente nelle province di Piacenza, Parma e Pisa. Nella sola Fiorenzuola il giro di spaccio vedeva una ‘distribuzione’ di 150 – 200 grammi di cocaina alla settimana. Ma la rete si allargava – coinvolgendo altri soggetti – poi anche ad altri Comuni del Piacentino, come Caorso, San Nicolò e Cadeo.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati eseguiti 12 arresti in flagranza e sequestrati circa 900 grammi di hashish, circa 200 grammi di cocaina e 25 piante di marijuana. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro e sono stati sequestrati anche 8.200 euro, ritenuti provento di spaccio. A finire nei guai, inoltre, anche due piacentini ultrasessantenni, i quali sarebbero stati dediti, oltre a spacciare modiche quantità di cocaina e hashish a vari assuntori, anche a furti ai danni di proprietà private e attività commerciali. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, i due si sarebbero resi responsabili di cinque furti. Arrestati, si trovano ai domiciliari.