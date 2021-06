Da Fiorenzuola in 250 a Sasso Marconi: DIRETTA dell’ultima sfida promozione

SASSO MARCONI – FIORENZUOLA 0-0 (IN CAMPO ALLE 16)

LA DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE DEL FIORENZUOLA CALCIO

Novanta minuti tra il Fiorenzuola e la serie C: dalla città della Val d’Arda sono partiti in 250 tifosi (le norme non consentivano un numero maggiore) per Sasso Marconi, dove alle 16 si gioca l’ultima sfida, l’ultimo miglio della lunga cavalcata dei rossoneri verso una incredibile promozione.

La formazione di mister Tabbiani arriva da capolista del Girone D di Serie D, a quota 72 punti, a +2 sulla diretta inseguitrice, l’Aglianese, e lo fa affrontando la trasferta bolognese di Sasso Marconi contro la squadra allenata da Mister Della Rocca.

Il Fiorenzuola arriva alla partita di sabato 19 giugno alle ore 16, avendo messo la freccia proprio nell’infrasettimanale di mercoledì, con l’ondata di entusiasmo che ha travolto tutta la cittadina valdardese.

Il Fiorenzuola del Presidente Pinalli arriva alla gara forte di 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi), con un attacco monstre da 74 reti in campionato (con la classifica marcatori rossonera guidata dal capocannoniere del campionato Bruschi a quota 28 centri, a cui seguono Arrondini a 11, Michelotto e Stronati a 7 ed Oneto e Perseu a 6). I gialloblu bolognesi del Sasso Marconi, guidati da Mister Della Rocca, si trovano al terzultimo posto in classifica, ma hanno festeggiato nell’infrasettimanale di mercoledì la salvezza aritmetica sul campo di San Mauro Pascoli, vincendo per 1-2 grazie alla rete di Rrapaj all’80’ che ha messo in risalto con un risultato importante la crescita compiuta nel girone di ritorno dai bolognesi. 90 minuti che valgono quindi una stagione per tutta la truppa rossonera, che potrebbe coronare un sogno iniziato il 10 agosto scorso nel ritiro. Si stanno mobilitando alcune attività di Fiorenzuola per poter consentire anche a chi rimarrà in Val d’Arda di vedere la gara attraverso la diretta streaming prevista dalla società rossonera da Sasso Marconi sul proprio canale Youtube.