“Da lunedì l’Emilia Romagna sarà zona bianca” Stop al coprifuoco, via libera a feste di matrimonio

La notizia era nell’aria da tempo, anche se l’ufficialità arriverà solo in seguito al prossimo monitoraggio sui dati covid dell’Istituto Superiore di Sanità, atteso per la giornata di venerdì: l’Emilia Romagna – e Piacenza – da lunedì 14 giugno sarà “zona bianca”.

L’ormai certo allentamento delle restrizioni è stato confermato, a margine di una conferenza stampa, dall’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. I dati sul covid “sono in netto miglioramento e avremo la zona bianca sicuramente da lunedì” – ha detto. “Dobbiamo godere di questa libertà con un senso di responsabilità che tenga conto del fatto che la pandemia c’è ancora” – ha poi aggiunto, specificando, in riferimento alle libertà acquisite, come “ce le siamo guadagnate a suon di sacrifici, anche di tanti operatori sanitari che continuamente ringraziamo”.

COSA CAMBIA DA ZONA GIALLA A ZONA BIANCA – L’ingresso dell’Emilia Romagna in zona bianca – che secondo i parametri attuali avviene quando si registrano, a livello regionale, per tre settimane consecutive meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti (l’ultimo aggiornamento parla di 23 casi ogni 100mila abitanti) – comporterà come noto una serie di modifiche alle regole per contenere il virus. Su tutte il coprifuoco, che verrà completamente abolito (oggi scatta dalle 24 alle 5 del mattino): gli spostamenti saranno infatti liberi, così come gli orari di lavoro dei locali pubblici. L’ultima ordinanza del ministro Speranza prevede una serie di differenze tra zona gialla e zona bianca anche per bar e ristoranti: all’aperto in zona bianca non esistono limitazioni (se non il metro di distanza tra tavoli), mentre al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo fino a 6 persone (figli esclusi), rispetto alle 4 della zona gialla.

Da lunedì potranno ripartire anche una serie di attività oggi ancora ferme: via libera a piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali, che nelle zone gialle ripartiranno invece tra il 15 giugno e il primo luglio. Anche eventi privati, come le feste di matrimonio, saranno di nuovo possibili con green pass (anche in questo caso il via libera in zona gialla è fissato per il 15 giugno): i presenti dovranno essere vaccinati, essere guariti dal covid o aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti. Rimangono le regole fondamentali per contenere il contagio: distanziamento, mascherina e igiene delle mani.