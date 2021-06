Da Piacenza in Germania per studiare arte “Ma sogno di lavorare con i nostri tesori”

Quando circa 15 anni fa ha lasciato Piacenza, appena dopo la maturità al liceo Gioia, Stefania Girometti in valigia, oltre a vestiti ed oggetti personali, ha messo un pizzico di incoscienza, tanta voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, due grandi passioni da approfondire e alimentare.

“Terminate le superiori – racconta la 33enne piacentina, attualmente residente a Dresda – mi sono trasferita in Germania per studiare Storia dell’Arte Europea all’Università di Heidelberg. In questa scelta hanno inciso due professori del liceo, che hanno saputo trasmettermi l’interesse per la lingua tedesca e per gli studi sull’arte. Inoltre, ho avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia che mi ha spronato e incoraggiato a mettermi alla prova. Così mi sono buttata senza eccessive aspettative, ma piuttosto con l’animo della 19enne che si lancia in una nuova esperienza”.

Passione e sacrificio hanno fatto il resto e, da allora, Stefania ne ha fatta di strada: dall’arrivo in Germania per lei è infatti cominciato un percorso di studio e specializzazione in arte e museologia – arricchito con un master e un dottorato, vissuti a metà tra Heidelberg e Parigi – che, poco a poco, sta dando i suoi frutti.

La Madonna Sistina, tra Piacenza e Dresda – Oggi la piacentina è assistente curatrice alle Collezioni Statali d’Arte di Dresda, una rete di musei che si sviluppa a partire dal patrimonio artistico raccolto dal XVI secolo dagli elettori sassoni . Fiore all’occhiello dell’intero circuito è indubbiamente la Madonna Sistina di Raffaello, dipinto realizzato in origine dal pittore urbinate per la chiesa di San Sisto a Piacenza, luogo dove rimase fino al 1754, quando fu ceduto dai monaci piacentini al Grande Elettore Augusto III di Sassonia per 25.000 scudi romani. Collocato alla Gemäldegalerie Alte Meister (Pinacoteca dei Maestri Antichi), grazie al suo fascino intramontabile, il quadro di Raffaello, in tempi normali, attira ogni anno in Germania migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. “E’ il simbolo delle collezioni di Dresda – rileva Stefania Girometti -. Qualche tempo fa ho avuto la fortuna di gestire una mostra su “Raffaello e le Madonne”, proprio in questo luogo: tra le altre cose, ho cercato di ricostruire il contesto originario della Madonna Sistina, ponendo l’accento sull’importanza del crocifisso della chiesa di San Sisto. Nel quadro, infatti, lo sguardo spaventato di Gesù bambino, in braccio alla Vergine, è tale perché sta guardando questo oggetto. Questo legame, per chi viene alla galleria di Dresda, oggi è incomprensibile”.

Un’operazione similare, ma in un certo senso capovolta, è stata recentemente fatta nella nostra città: dallo scorso 29 maggio – fino al 31 ottobre – nella chiesa di San Sisto ha inaugurato un esposizione dal titolo “La Madonna Sistina rivive a Piacenza“. Un percorso guidato che, snodandosi in ambienti per la prima volta aperti al pubblico, porta i visitatori alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico, proprio a partire dal celebre dipinto raffaellesco – in questo caso “grande assente” – facendo ampio ricorso a video-proiezioni, filmati e ricostruzioni virtuali. “Sono contenta che anche qui si muovano le cose – commenta Girometti -: credo che quest’evento sia un’opportunità che la nostra città deve saper gestire e sfruttare al meglio. Ci sono tanti tesori a Piacenza, il mio desiderio in futuro è quello di poter lavorare per valorizzarli”.

“Buffoni su carta” – Per il momento la giovane è impegnata con una mostra, da lei curata, dal titolo “ANTIEROI. Buffoni su carta”, inaugurata da poco all’interno dell’archivio Josef Hegenbarth. Una selezione di 59 rappresentazioni – tra illustrazioni, disegni, stampe e filmati – che partendo dal tema annuale delle Collezioni Statali di Dresda, ovvero “Solitudine ed empatia”, si focalizza sulla poliedrica figura del buffone, osservata nella sua evoluzione dal sedicesimo secolo ad oggi. “Quando si pensa ai buffoni – commenta Stefania Girometti -, li si associa all’allegria, alla gioia di vivere, allo scherzo. Fanno ridere il loro pubblico e offrono un diversivo alla vita quotidiana, divertendo gli spettatori. Al tempo stesso, questi giullari sono anche figure marginali, esseri solitari. Il loro ruolo di narratori richiede una certa distanza dagli episodi messi in scena e dalla società in generale. Proprio perché non sono parte attiva della società al centro delle loro rappresentazioni, i buffoni sono autorizzati ad esprimere le loro critiche beffarde ai diretti interessati, cioè al loro pubblico”.

Jacques Callot, Il nano con la maschera, 1616-1621. Acquaforte, Kupferstich-Kabinett (© SKD, Foto: Herbert Boswank)

“Oltre a questo aspetto – aggiunge -, i buffoni sono anche caratterizzati da una profonda empatia, basata sulla loro capacità di osservazione. Essi sono infatti in grado di calarsi in vari tipi di situazioni e rappresentarle in modo credibile, persino realistico. I buffoni riconoscono le assurdità della vita e sfidano il loro pubblico a riflettere su di esse. Ecco perché l’eroe e l’antieroe sono uniti nella figura del buffone: con la sua virtù eroica, il buffone rivela una verità profonda, portandola alla luce. Tuttavia, lo fa in modo assai poco eroico, ovvero con derisione e umorismo”.

La mostra inizia con le illustrazioni di Josef Hegenbarth di Till Eulenspiegel e Don Chisciotte, integrate da opere di Francisco de Goya y Lucientes, Joseph Beuys, Carlfriedrich Claus, Jacques Callot, Ol’ga Černyševa, Charlie Chaplin, Pablo Picasso e Lothar Sell, oltre che da due giovani diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Dresda (HfBK), Alexander Endrullat e Diana Ludzay.

Francisco de Goya, Sebastián de Morra, buffone di corte del re spagnolo Filippo IV, 1778. Acquaforte, Kupferstich-Kabinett (© SKD, Foto: Andreas Diesend)

“Mentre le rappresentazioni di Hegenbarth sono particolarmente scherzose – spiega la curatrice -, altre opere esposte – come l’acquatinta di Goya (1799) e l’acquaforte di Pablo Picasso (1968) – hanno un forte richiamo di critica sociale. Le critiche alle istituzioni dominanti, la monarchia nel caso di Goya e la chiesa in quello di Picasso, testimoniano la libertà concessa ai buffoni. Questo atteggiamento critico è presente anche in Tempi moderni (1936) di Charlie Chaplin, una pietra miliare della storia del cinema, di cui la mostra presenta uno spezzone. Nel film, Chaplin riflette su uno dei periodi più duri della storia degli Stati Uniti: la Grande Depressione e la crisi economica iniziata nel 1929. Grazie a uno speciale spirito di osservazione e a uno spiccato talento caricaturale – due doti essenziali in ogni buffone – Chaplin interpreta perfettamente il ruolo del povero lavoratore che non si sottomette al sistema”.

Immagini che continuano a parlarci, soprattutto in un tempo di profonda crisi come quello che stiamo attraversando. “Anche 85 anni dopo la sua uscita, Tempi moderni mantiene una grande attualità – sottolinea Stefania Girometti – incoraggiandoci a fare di necessità virtù e spingendoci a guardare ai buffoni anche come possibili figure di riferimento”.

