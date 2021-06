Da volontario a medico nell’anno del covid “Rimboccandoci le maniche, possiamo cambiare le cose”

Federico Nani ha 25 anni appena compiuti, vive a Caorso (Piacenza) e per lui l’anno appena trascorso si può definire come una “montagna russa” di emozioni.

Consigliere e responsabile della pianificazione dei turni per la formazione nella Pubblica Assistenza Caorso Castelvetro Monticelli, realtà in cui è entrato ad appena 18 anni, lunedì 7 giugno ha indossato la corona d’alloro per festeggiare la laurea in medicina, conseguita nel corso in lingua inglese organizzato dal San Raffaele di Milano.

In tempi di pandemia, arrivare all’ambito traguardo non è stata però una passeggiata. “A marzo del 2020 – racconta -, appena prima che il covid ci travolgesse, sono entrato in ospedale per il tirocinio in terapia intensiva. Con i primi casi ho iniziato a dividermi tra lavoro in reparto e turni di emergenza sulle ambulanze della Pubblica Assistenza: dopo poco mi sono contagiato anch’io, così come altri membri della mia famiglia, anche se fortunatamente nessuno ha perso la vita”.

Tra viaggi in ambulanza per soccorrere gli ammalati covid – “non scorderò mai i volti delle persone quando entravamo nelle loro case” confida – turni in ospedale, esami universitari ed impegni associativi, questo periodo ha lasciato a Federico alcuni insegnamenti. “Ho capito che ciò che davamo per scontato, la nostra routine, era qualcosa di realmente prezioso – afferma -. Anche una semplice uscita con gli amici, diventata di colpo impossibile, ha assunto un grandissimo valore”. E poi l’importanza di saper reagire. “Gli studi in medicina – racconta – me li sono pagati grazie all’eredità di mio padre, che morì quando ero molto piccolo – aggiunge -. Questo ha acceso in me una scintilla, una sorta di voglia di riscatto: passiamo la vita a lamentarci, ma poi spesso non si fa nulla per cambiare le cose. Credo che ognuno nel suo piccolo debba rimboccarsi le maniche e provare ad essere migliore. Tuttavia – specifica -, senza il supporto del mio tutor di tirocinio e dei miei compagni della Pubblica Assistenza, riuscire a superare questo ultimo anno sarebbe stato molto più difficile: li ringrazio perché mi hanno aiutato tanto”.

Lo scorso ottobre, Federico ha quindi iniziato a scrivere la tesi, discussa con successo pochi giorni fa. “Si tratta di uno studio randomizzato sugli effetti dell’intubamento sui pazienti covid, a distanza di 3, 6 e 12 mesi”. Un’analisi particolarmente preziosa, poichè realizzata a partire da un’esperienza vissuta in prima linea, che il giovane laureato in medicina intende portare avanti anche in futuro. “L’obiettivo è lavorare nei reparti di Anestesia e Rianimazione, magari all’estero dato che il mio percorso di laurea aveva già una forte impronta internazionale. In queste settimane ho preso un po’ di lezioni di tedesco, vedremo cosa succederà. Comunque – conclude – anche rimanere a Piacenza non mi dispiacerebbe”.